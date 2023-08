Nella giornata di mercoledì c'è stato un incontro tra le parti ed è stato raggiunto un accordo verbale per il trasferimento del centrocampista serbo. Prestito oneroso da 4 milioni, con obbligo di riscatto fissato a 16 più 2 di bonus; percorso inverso per Fabbian, che andrà a Udine per 4 milioni con la recompra a favore dell'Inter a 12 milioni. Intanto si va avanti nella trattativa con il West Ham per portare a Milano Gianluca Scamacca

Nella giornata di mercoledì Inter e Udinese si sono viste e hanno raggiunto l'accordo verbale per Lazar Samardzic. I due club si sono stretti la mano, con l'operazione che è stata chiusa in prestito oneroso a 4 milioni con l'obbligo di riscatto fissato a 16 milioni più 2 bonus. Percorso inverso per Fabbian, che si trasferisce in bianconero per 4 milioni di euro con la recompra fissata a 12. Ora vanno definiti i dettagli contrattuali del centrocampista serbo e dell'ex Reggina, sistemati i quali arriverà la fumata bianca nelle prossime 48/72 ore.