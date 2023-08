Il 22enne portoghese sarà il rinforzo per l'attacco di Luis Enrique. E' molto vicina la chiusura dell'affare con il Benfica. Con il giocatore è stato trovato un accordo per un contratto di 5 anni. Entro la prossima settimana si attende la chiusura dell'operazione. A questo punto è da escludere un'offerta dei francesi per Osimhen del Napoli

Il Psg ha scelto il nuovo attaccante, che prenderà il posto del partente Mbappé. Si tratta del portoghese Goncalo Ramos, 22enne di proprietà del Benfica. Secondo quanto confermato dai siti francesi e portoghesi il club parigino avrebbe trovato l'accordo con il giocatore e sarebbe vicino alla chiusura dell'affare con il Benfica. E' stato infatti trovata un'intesa con il giocatore sulla base di un contratto di 5 anni (quello attuale con i portoghesi scade nel 2025). Ora servirà la definizione dell'operazione tra i due club, per una cifra che si dovrebbe aggirare intorno agli 80 milioni di euro. La fumata bianca è attesa entro la prossima settimana. A questo punto è da escludere un inserimento dei francesi per l'attaccante del Napoli Victor Osimhen, che era stato accostato (anche) al Psg nelle ultime settimane.

Nella stagione appena conclusa Ramos ha realizzato 19 reti in campionato, 7 in Champions League (tra cui una proprio al Psg nella fase a gironi) e 1 in Allianz Cup. Si ricorda inoltre la tripletta segnata con la maglia del Portogallo contro la Svizzera ai Mondiali in Qatar, quando fu fatto giocare titolare al posto di Cristiano Ronaldo. A