Luis Alberto, come risaputo, non raggiungerà i compagni di squadra a Birmingham, dove la Lazio è attesa dalla sfida amichevole contro l'Aston Villa. Lo spagnolo, alle prese con il rinnovo di contratto, volerà direttamente in Spagna per unirsi al gruppo biancoceleste per la sfida contro il Girona di domenica 6 agosto. Intanto previsto un confronto con lo spogliatoio per provare a ricucire

