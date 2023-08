Secondo l’edizione online del quotidiano Marca, l’allenatore spagnolo -presentato soltanto lo scorso 5 di luglio come nuovo allenatore dei parigini- starebbe già pensando all’addio. Una decisione che se confermata sarebbe clamorosa. All’origine del ripensamento di Luis Enrique, l’incertezza intorno alla situazione di Mbappè, escluso dalla tournée in Giappone. E le voci sul possibile addio al Psg di Luis Campos, il direttore sportivo del club che ha voluto proprio Luis Enrique a Parigi

Se confermata, la notizia avrebbe del clamoroso: non solo il problema (enorme) chiamato Kylian Mbappé, perché al Paris Saint-Germain potrebbero presto ritrovarsi un’altra grossa grana da risolvere. Stavolta non riguardante la stella della squadra parigina, ma l’allenatore. Nemmeno un mese dopo aver presentato Luis Enrique come nuova guida tecnica, il Psg potrebbe ritrovarsi di nuovo alle prese con i casting da mettere in piedi per la panchina. Secondo l’edizione online del quotidiano Marca, infatti, l’allenatore spagnolo -presentato a Parigi soltanto lo scorso 5 luglio come nuovo allenatore del club francese- starebbe già meditando l’addio.

Luis Enrique, i dubbi sulla gestione del caso Mbappé All’origine del possibile ripensamento di Luis Enrique, sempre secondo Marca, ci sarebbe innanzitutto l’incertezza intorno alla situazione di Mbappè, escluso dalla tournée in Giappone. Il club di Al-Khelaifi non intende perdere il suo fuoriclasse -in scadenza il prossimo giugno- a zero. E soprattutto non intende vederlo andare gratis il prossimo anno al Real Madrid del ‘nemico’ Florentino Perez. Contro questa eventualità, il Psg preferisce mettere sul mercato subito, la sua stella, che non intende rinnovare il suo contratto con il club di Parigi.

Psg, anche per Luis Campos possibile addio Ma la confusione intorno al futuro di Mbappé non sarebbe l’unica causa dietro al possibile ripensamento di Luis Enrique. A spingere l’ex allenatore di Roma e Barcellona a ritornare sulla sua decisione, lasciando la guida del Psg, sarebbero anche altre due motivazioni. La possibile rinuncia all’incarico del suo secondo, Rafel Pol, che potrebbe lasciare nelle prossime ore lo staff del Psg e il ruolo di vice-allenatore per motivi personali. E poi i dubbi intorno al futuro di Luis Campos, il direttore sportivo che ha voluto l’ex ct della Spagna, al posto di Galtier. Secondo Le Parisien, infatti, anche Campos potrebbe lasciare il club francese. Un addio, quello del ds che ha iniziato a progettare insieme a Luis Enrique il nuovo Psg, che potrebbe provocare l’allenatore asturiano a rivedere le sue scelte. Lasciando il club che la settimana prossima, sarà già impegnato per la prima giornata di Ligue1.