Dopo Scamacca anche Charles De Ketelaere? Sono ore intense quelle del mercato dell'Atalanta, dopo il sì dell'attaccante del West Ham e dopo aver battuto la concorrenza dell'Inter, il club bergamasco ha incontrato anche Charles De Ketelaere per aggiungere un ulteriore tassello alla rosa di Gasperini. Il belga - comprato dal Milan nell'estate del 2022 dal Bruges dopo una lunga telenovela di mercato, per 35,5 milioni - deve ancora decidere, ma l'incontro è stato giudicato positivo. CDK si è preso del tempo per dire sì in maniera definitiva, visto che ci sono anche altre pretendenti su di lui come la Real Sociedad, il Marsiglia e l'Ajax. Ricordiamo che l'operazione col Milan è già chiusa, tra i club c'è già l'accordo per il prestito con diritto di riscatto. Ma ora deve decidere lui. L'Atalanta è fiduciosa.