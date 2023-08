L'attaccante del West Ham ha detto sì alla proposta dell'Atalanta. Testa a testa con l'Inter, con il giocatore che alla fine ha scelto la destinazione bergamasca: per lui pronto un contratto da oltre 3 milioni di euro di ingaggio

Gianluca Scamacca sarà un giocatore dell'Atalanta . L'attaccante del West Ham , dopo essersi preso qualche ora per decidere tra l'offerta bergamasca e quella dell'Inter, ha scelto la squadra di Gasperini : partenza prevista nella giornata di sabato direzione Italia , per poi svolgere le visite mediche di rito.

Saranno 25 + 5 di bonus i milioni che l'Atalanta verserà nelle casse del West Ham, ovvero la stessa offerta proposta dall'Inter. Questa la cifra per convincere gli inglesi: a fare la differenza , bonus più facili da raggiungere rispetto a quelli proposti dall'Inter . Ma non solo. Più alto anche l'ingaggio offerto dai bergamaschi al giocatore, che percepirà oltre 3 milioni di euro di ingaggio .

El Bilal Touré, Hojlund e non solo: contatto per De Ketelaere

Con l'arrivo di El Bilal Touré e quello sempre più probabile di Scamacca, l'Atalanta ha rivoluzionato il proprio reparto offensivo. La cessione record di Hojlund al Manchester United, ha permesso alla dirigenza nerazzurra di avere liquidità da investire per rinforzare l'attacco. E non finisce qui. Oggi, 4 agosto, l'Atalanta si è portata avanti anche sul fronte De Ketelaere: contatto tra le parti, con il giocatore che si è preso del tempo per decidere. C'è fiducia.