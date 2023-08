I nerazzurri, vista la concorrenza dell'Atalanta, hanno alzato l'offerta al club inglese e sono arrivati a 24 milioni di euro più 4 di bonus. Il "sì" del giocatore c'è già, ora bisognerà vedere se il West Ham accetterà la proposta. Giornata decisiva per Sommer: se il Bayern non dovesse accettare l'offerta, allora l'Inter procederà al pagamento della clausola da 6 milioni di euro pagabili in due anni

L' Inter ha scelto Scamacca e il giocatore vuole l'Inter. Il West Ham però, vista la concorrenza dell'Atalanta , riesce a tenere alto il prezzo dell'attacante: i nerazzurri sono stati "costretti" a far salire la loro offerta a 24 milioni di euro più 4 di bonus . Il "sì" del giocatore c'è già , ora bisogna capire se la squadra londinese accetterà l'offerta presentata o se il club di Zhang dovrà arrivare a 25 milioni più 5 di bonus per chiudere a breve.

Giornata decisiva per Sommer

Capitolo portiere: la giornata di venerdì sarà decisiva per capire se il Bayer Monaco accetterà l'offerta dell'Inter - senza il pagamento della clausola - per Yann Sommer. Qualora i bavaresi dovessero rifiutarla, per non perdere ulteriore tempo i nerazzurri eserciteranno la clasuola rescissoria da 6 milioni di euro con pagamento biennale.