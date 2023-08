La Fiorentina continua a insistere per provare ad arrivare a Lucas Beltran, attaccante classe 2001 del River Plate. Sull’argentino, come sappiamo, c’è la forte concorrenza del Benfica: i portoghesi però non hanno ancora chiuso l’affare, motivo per il quale la Fiorentina sta facendo di tutto per restare in corsa e provarci fino alla fine nonostante sappia benissimo che l’operazione avrebbe costi molto elevati (circa 20 milioni di euro bonus compresi). Per il ruolo di prima punta fisica, inoltre, nel taccuino della Fiorentina c’è sempre Nzola, per il quale proseguono i contatti con lo Spezia.