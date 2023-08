Sfumato l’arrivo di Gianluca Scamacca , che nella prossima stagione giocherà in Serie A ma con l’Atalanta, in casa Inter continua la caccia al nuovo attaccante da regalare a Simone Inzaghi. Sono due al momento i nomi presenti nella lista nerazzurra: Folarin Balogun dell’Arsenal , grande protagonista nella scorsa stagione con la maglia del Reims (22 gol in 39 partite), e il portoghese Beto , 10 gol in 33 gare nell’ultima Serie A con l’Udinese.

L'Arsenal chiede 40 milioni per Balogun

La prima scelta dell’Inter è Balogun, classe 2001: lo statunitense rappresenterebbe, vista la giovane età, un investimento per il presente e per il futuro. Resta però da trovare un accordo con l’Arsenal che per il suo attaccante parte da una richiesta di 40 milioni di euro. L’Inter invece vorrebbe offrire 25 milioni più 5 di bonus (stessa offerta presentata al West Ham per Scamacca), lasciando però ai Gunners un’alta percentuale sull’eventuale futura rivendita. Resta da capire se l’Arsenal accetterà o meno la proposta. Altro nome che piace tanto all’Inter, come detto, è quello di Beto: attaccante che già conosce il nostro campionato e dunque da subito già “pronto” per Inzaghi. Il portoghese al momento rappresenta la prima alternativa a Balogun.