La Viola continua a provarci per l'attaccante classe 2001 argentino (che potrebbe essere naturalizzato italiano). La richiesta del River Plate è l'ostacolo: 20 milioni. Su di lui anche il Benfica (dell'ex Rui Costa) che però potrebbe virare su Pedro del Flamengo, ex Fiorentina. Resta viva anche la pista Nzola, con Carbal e Jovic che potrebbero partire

La Fiorentina spinge per Lucas Beltran. Attaccante argentino, classe 2001, ventidue gol in settantasette partite col River, il club dove è cresciuto e che ha alzato l'asticella del prezzo a quota 20 milioni. La Viola non molla ed è convinta di poter arrivare al giocatore, avvicinandosi alla cifra richiesta dagli argentini. Al momento è proprio la cifra l'ostacolo maggiore, ma il dialogo continua. Beltran potrebbe anche essere naturalizzato italiano e dunque convocabile in futuro da Mancini, in un percorso simile a quello di Retegui.