Cosa è successo

Nonostante numeri eccellenti in zona gol nell'ultima Libertadores e nel Mondiale per Club, ultimamente Pedro non sta vivendo uno dei suoi periodi migliori. Fatica a trovare una maglia da titolare e, soprattutto, a segnare. Nell'ultima gara contro l'Atletico Mineiro è rimasto in panchina e ci si è accomodato - non rispettando le indicazioni dell'allenatore - anche dopo che, per qualche minuto, aveva iniziato la fase di riscaldamento con i compagni, convinto evidentemente di non avere più chance di essere impiegato a partita in corso. Al termine dell'incontro Pablo Fernandez, negli spogliatoi, ha chiesto spiegazioni al centravanti ex viola, accusandolo di mancare di rispetto alla squadra e cominciando ad alzare le mani. Pedro si è giustificato, lamentando a sua volta una mancanza di rispetto per il poco utilizzo in campo delle ultime settimane, e a quel punto il preparatore atletico ha sferrato un paio di pugni in faccia al giocatore.