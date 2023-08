L'attaccante vicino al trasferimento al Benfica per 20 milioni di euro più 5 di bonus: i viola liberano spazio in attacco per gli arrivi di Beltran del River Plate e Nzola dello Spezia per il quale sono previsti nuovi contatti per chiudere

Continuano i grandi movimenti in attacco in casa Fiorentina, tra entrate e uscite. La rivoluzione offensiva viola prevede, come sappiamo, gli arrivi di Beltran dal River Plate e Nzola dello Spezia, con Cabral e Jovic ai margini del nuovo progetto di Italiano e dunque in uscita. E proprio Cabral sembra avere già la valigia in mano destinazione Portogallo, dove lo attende il Benfica. Operazione in via di definizione sulla base di 20 milioni di euro di parte fissa e ulteriori 5 milioni di bonus.