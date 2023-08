Le strade dell’ Inter e di Simone Inzaghi proseguiranno insieme oltre il 2024, scadenza del contratto attualmente in essere. Dopo i colloqui positivi degli ultimi mesi, frutto anche dei risultati ottenuti dalla formazione nerazzurra (finalista di Champions League), si è infatti arrivati a un’intesa per un rinnovo con adeguamento per un’altra stagione, fino al 2025.

Accordo solo da formalizzare

Manca solo il nero su bianco, ma Simone e Inzaghi e l’Inter si sono stretti la mano e hanno deciso di proseguire insieme. Ulteriore conferma arriva dalle parole dell’agente dell’allenatore nerazzurro, Tullio Tinti, che dopo l’incontro avvenuto in sede con i dirigenti dell’Inter ha confermato il prolungamento del suo assistito: "Il rinnovo Inzaghi lo ha fatto nel momento in cui era in tournée in Giappone, l’accordo è solo da formalizzare. Sarà un rinnovo di un anno", ha concluso.