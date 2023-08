Il suo idolo è van Dijk, è un difensore centrale alto e forte fisicamente, con una passione per i tackle. In Brasile ha giocato con l'ex Juve Diego e Gabigol, e sfidato Diego Costa e Hulk. Ha un passato da terzino sinistro: arriva dal Bragantino, club della galassia RedBull come Lipsia e Salisburgo

NAPOLI-NATAN, TUTTO FATTO: DOMENICA LE VISITE