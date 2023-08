Il portiere svizzero ha completato la prima parte di visite mediche all'Humanitas di Rozzano e si è spostato al Coni per ottenere l'idoneità sportiva. Sommer ha salutato anche i tifosi presenti che lo stavano aspettando, nel pomeriggio si sposterà nella sede nerazzurra per firmare il contratto che lo legherà al suo nuovo club

Prima giornata da giocatore dell'Inter per Yann Sommer, che domenica pomeriggio è arrivato a Milano. In mattinata il portiere svizzero ha svolto la prima parte di visite mediche all'Humanitas di Rozzano e, una volta completate, si è spostato al Coni per ottenere l'idoneità sportiva. Sommer, che è uscito dalla struttura per salutare i tifosi che lo stavano aspettando e per scattare le prime foto, nel pomeriggio si sposterà nella sede nerazzurra per firmare il contratto con il suo nuovo club.