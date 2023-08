Continua a muoversi l’Empoli, che dopo aver chiuso nei giorni scorsi per Pezzella e Shpendi, si appresta a mettere a segno un interessante colpo per l’attacco. È vicina infatti la chiusura per Matteo Cancellieri dalla Lazio, con accordo definitivo e firma che potrebbero arrivare già nei prossimi giorni.



Classe 2002, Cancellieri nell’ultima stagione ha collezionato appena 237’ totali in campo: tanti scampoli di partita, molte panchine, nessun gol né assist. Nell’Empoli troverebbe sicuramente più spazio e le condizioni per mettersi alla prova con continuità alla sua terza stagione in A, dopo quella appena passata nella Lazio e quella dell’esordio con il Verona, con 12 presenze (anche in quel caso quasi sempre finali di gara), e un gol, finora l’unico segnato in Serie A, proprio contro l’Empoli (1-1 il finale).



Con la Nazionale Under 21, invece, Cancellieri è reduce dallo sfortunato Europeo azzurro di giugno, conclusosi con l'eliminazione nella fase a gironi. Per l'attaccante, 3 presenze senza gol.