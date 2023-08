Il club rossoblù sta provando a riportare in Italia il centrocampista della nazionale Under 20, che nell'ultima stagione ha vestito la maglia del Reading in prestito. Sul classe 2003 c'è anche la concorrenza del Leicester di Enzo Maresca

Il Genoa sta provando a riportare in Italia Cesare Casadei . Sfida con il Leicester per il centrocampista classe 2003 di proprietà del Chelsea , con le Foxes che lo seguono da tempo. I Blues stanno valutando come gestire il suo futuro per consentirgli di crescere al meglio. Al momento il Leicester di Enzo Maresca, che lo stima molto, è in vantaggio visto che permetterebbe al giocatore di restare nel calcio inglese, ma il Genoa ci sta provando.

I numeri di Casadei nell'ultima stagione

Cresciuto nel settore giovanile dell'Inter, Casadei nell'estate 2022 è stato ceduto a titolo definitivo dal Chelsea per 15 milioni più 5 di bonus. Con i Blues ha collezionato 9 presenze (con 4 gol e 1 assist) in Premier League 2 e 4 (con 1 gol) in EFL Trophy prima di andare in prestito al Reading nella sessione invernale di calciomercato. Con il club biancoblù ha realizzato una rete in 15 presenze in Championship.