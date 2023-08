Continuano ad andare avanti i discorsi per il rinnovo di Victor Osimhen. Roberto Calenda, agente del calciatore, martedì sera è arrivato nuovamente nel ritiro del Napoli. Sarà l'ottavo incontro tra le parti in poco meno di un mese e per l'attaccante resta in piedi un doppio scenario: il rinnovo del contratto, con un adeguamento dell'ingaggio e l'ipotesi doppia clausola rescissoria (una valida per l'Europa, l'altra per l'Arabia) o il mercato arabo. Per Osimhen, infatti, sarebbe pronto un ingaggio super dell'Al-Hilal, ma per il presidente De Laurentiis il suo cartellino vale 200 milioni di euro.