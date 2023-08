Il Diavolo fissa l'obiettivo in mezzo al campo, il calciatore del Bologna è l'obiettivo della dirigenza se il bosniaco non dovesse decidere di restare. L'argentino ha un contratto in scadenza nel 2024 con i rossoblù e, nelle passate settimane, è stato proposto ai rossoneri

Il nono acquisto stagionale del Milan potrebbe essere un numero 8, si tratta di Nicolas Dominguez , centrocampista classe 1998 del Bologna . L'argentino se parte Krunic , questa la via tracciata dal Milan per la mediana del futuro, prima di tutto, però, il Diavolo tenterà di convincere l'ex Empoli a restare.

La situazione Krunic

Da delineare la situazione in casa Milan legata a Rade Krunic, il club rossonero non ha ancora ricevuto offerte per il centrocampista bosniaco che, dal canto suo, vorrebbe un adeguamento del suo contratto. La dirigenza milanista non intende privarsi di quello che risulta essere ad oggi l'unico regista in squadra, se non dovesse riuscire nel suo intento il Milan punterebbe Nicolas Dominguez del Bologna. I rossoblù valutano il mediano intorno ai 15 milioni di euro, il primo obiettivo del Milan, tuttavia, rimane convincere Krunic a restare.