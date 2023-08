L'attaccante anche nella giornata di mercoledì non ha preso parte all'allenamento del Santos. Il brasiliano sta forzando il più possibile con il club bianconero affinché venga rispettato l'impegno preso nei suoi confronti per la cessione. La Roma ha fatto il massimo, ora è tutto nelle mani del club brasiliano

Continua il braccio di ferro tra Marcos Leonardo e il Santos. Anche nella giornata di mercoledì, così come martedì, l'attaccante non ha preso parte all'allenamento del club brasiliano.È muro contro muro affinché venga rispettato l'impegno preso nei suoi confronti per la cessione. La Roma ha fatto il massimo, accontentando il Santos sia sull'aspetto economico (offerta da 12 milioni più 6 di bonus) che sulla rateizzazione di pagamenti. Ora è tutto nelle mani del club brasiliano, che dovrà decidere se trattenerlo o meno vista la situazione complicata con il calciatore che vuole i giallorossi. I bianconeri non stanno vivendo un momento felice, con il quartultimo posto in classifica e l'esonero dell'allenatore, e temono contestazioni nel caso in cui il giocatore dovesse essere ceduto.