Il centrocampista nella serata di mercoledì è arrivato a Milano per iniziare la sua esperienza con l'Inter. "Sono molto felice, pronto a cominciare", le prime parole del classe 2002. Operazione chiusa con l'Udinese in prestito oneroso per 4 milioni con obbligo di riscatto fissato a 16 più 2 di bonus. Nella trattativa è rientrato anche Fabbian, che si è trasferito in bianconero per 4 milioni con diritto di recompra a favore dei nerazzurri fissato a 12 milioni

