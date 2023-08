L'attaccante austriaco piace molto al club nerazzurro, con cui ha già giocato nella stagione 2009/10. Si segue ancora Taremi, che resta più defilato a causa degli elevati costi dell'operazione. Con i soldi "risparmiati" in attacco l'Inter potrebbe decidere di fare un investimento in difesa

Prende grande forza il nome di Marko Arnautovic per l'attacco dell'Inter. Il calciatore croato del Bologna piace molto al club nerazzurro, con cui ha già giocato nella stagione 2009/10. Resta in lista anche Mehdi Taremi del Porto, ma l'operazione avrebbe costi diversi e proprio per questo motivo l'iraniano è al momento più indietro. Estremamente difficile la pista Balogun, sia per i costi dell'operazione che per la concorrenza internazionale, più defilato Beto. L'Inter, se dovesse "risparmiare" i soldi sull'attaccante, potrebbe decidere di fare un investimento per la difesa.