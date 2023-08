I giallazzurri continuano a lavorare in vista del prossimo campionato e l'ultima idea porta a Kaio Jorge. L'attaccante della Juventus, autore di una tripletta nell'amichevole contro la Next Gen, ha convinto Angelozzi che lo ha osservato dagli spalti dello Stadium. Piace anche Soulé, ma la trattativa è complicata

Il Frosinone continua a lavorare per allestire una rosa competitiva in vista del prossimo campionato di Serie A e l'ultima idea del club giallazzurro è Kaio Jorge. L'attaccante della Juventus, autore di una tripletta nell'amichevole contro la Next Gen, ha convinto Guido Angelozzi - direttore dell'Area Tecnica del club di Maurizio Stirpe - che era presente sugli spalti dell'Allianz Stadium per assistere alla partita. Al momento è solo un'idea, restano da capire eventualmente le formule per portare a termine l'operazione.