Si arricchisce di una nuova puntata la "telenovela" Marcos Leonardo. Continua il muro contro muro tra il giocatore e il Santos: il brasiliano, infatti, ha comunicato che non giocherà più per il club bianconero fin quando Rueda sarà il presidente e venerdì non partirà per la trasferta di Fortaleza dove il Santos sarà impegnato per la 19esima giornata di campionato. Ora resta da capire quanto la Roma possa aspettare e quando - e se - il Santos aprirà alla cessione dell'attaccante.