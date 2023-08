Muro contro muro

Mbappé, ricordiamo, non ha esercitato l’opzione – legalmente scaduta lo scorso 31 luglio – per rinnovare il contratto con il Psg fino al 2025, diventando un vero e proprio caso di mercato per il club francese che preferirebbe cederlo in questa sessione di trattative senza perderlo a zero tra un anno. Ma Mbappé al momento non cambia idea e a nulla è servita la dura presa di posizione del Psg che non lo ha convocato per la tournée precampionato in Giappone. L’attaccante, inoltre, non ha nemmeno preso in considerazione la ricchissima offerta – biennale da 400 milioni complessivi – arrivata dall'Al-Hilal.