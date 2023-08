Giornata di visite mediche per il centrocampista serbo acquistato dall'Udinese: nel pomeriggio la firma sul contratto. Test medici anche per l'altro nuovo arrivo, il portiere Audero: sarà il vice Sommer

È iniziata la giornata che porterà Lazar Samardzic a diventare ufficialmente un nuovo calciatore dell’Inter. Arrivato a Milano nella giornata di mercoledì, questa mattina – giovedì 10 agosto – il centrocampista serbo classe 2002 ha iniziato le visite mediche con la società nerazzurra; intorno alle 12 è invece previsto il suo arrivo al Coni per ottenere l’idoneità sportiva. Successivamente, nel pomeriggio, si recherà in sede per la firma.