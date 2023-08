L'attaccante argentino sarà un nuovo giocatore della viola. Il club di Commisso ha raggiunto l'accordo con il River Plate per una cifra di 25,5 milioni di euro, con Beltran che sabato mattina arriverà in Italia per sostenere le visite mediche e firmare il contratto che lo legherà al nuovo club

CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE LIVE