Il matrimonio tra la Roma e Marcos Leonardo non s'ha da fare. Almeno per il Santos. Dopo il lungo tira e molla e un accordo che sembrava essere stato trovato tra le due società, oggi il club paulista ha di fatto cancellato l'affare attraverso le parole di Alexandre Gallo, presentato come nuovo coordinatore tecnico, che ha spiegato come il giocatore sia fondamentale per il Santos e come non verrà ceduto prima della fine della stagione in Brasile, al termine del 2023: "Marcos Leonardo è un giocatore molto importante per noi e soprattutto per la situazione economica nella quale ci troviamo non possiamo farlo partire a queste condizioni. Poi il mercato in entrata in Brasile è chiuso e anche per questo resterà con noi fino al termine della stagione (che in Brasile finisce a fine anno solare) a meno di offerte particolarmente vantaggiose, che portino un grande vantaggio finanziario. Questa è la posizione del club"