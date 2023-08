Il Liverpool si assicura Moises Caicedo per la prossima stagione e lo fa versando nelle casse del Brighton ben 111 milioni di sterline (127 milioni di euro) . Cifra record per un club inglese , a soli 21 anni il calciatore ecuadoriano diventa l'acquisto più importante, in termini monetari, della storia della Premier League . Su di lui si era mosso anche il Chelsea .

Il Chelsea studia, il Liverpool affonda

Una trattativa che si è trasformata in un duello last minute tra il Liverpool di Klopp e il Chelsea di Pochettino. Come riportato da Sky Sports News, i Blues si erano interessati in precedenza al centrocampista ed erano intenzionati ad assicurare al Brighton un'offerta da 100 milioni di sterline. La squadra di De Zerbi aveva fissato per la mezzanotte di giovedì una deadline per la presentazione di offerte, appena raggiunta il classe 2001 avrebbe raggiunto il miglior offerente. La proposta del Liverpool arriva proprio giovedì, in tarda serata, e, una volta che lo stesso Caicedo ha indicato la sua disponibilità a giocare ad Anfield, Klopp si è aggiudicato l'asta. Da definire gli ultimi dettagli per ufficializzare il colpo.