L'esterno tedesco passa all'Union Berlino per 15 milioni di euro bonus compresi, i nerazzurri hanno già chiuso per il sostituto: si tratta di Carlos Augusto, che arriva dal Monza in prestito con obbligo di riscatto per 13 milioni di euro più bonus. Continua il pressing per Arnautovic

Ripartirà della Bundesliga la carriera di Robin Gosens. Dopo i passi avanti decisivi delle scorse ore, adesso Union Berlino e Inter hanno raggiunto l’intesa totale per il trasferimento dell’esterno sinistro tedesco in Germania: operazione da 15 milioni di euro bonus compresi. Contestualmente l’Inter, che già da tempo ha individuato il sostituto ideale in Carlos Augusto, ha chiuso con il Monza per l'esterno brasiliano che si trasferisce in nerazzurro in prestito con obbligo di riscatto a 13 milioni di euro più bonus.