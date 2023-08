Calciomercato, le news di oggi in diretta

Non c’è ancora l’ufficialità, ma i nerazzurri hanno un nuovo esterno sinistro. Dopo la cessione di Gosens all’Union Berlino per 15 milioni di euro bonus compresi, l’Inter ha chiuso con il Monza per l’arrivo – in prestito con obbligo di riscatto a 13 milioni più bonus – di Carlos Augusto. Il brasiliano si sottoporrà in giornata alle visite mediche.