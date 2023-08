La guerra tra Mbappé e il Psg sembra essere finita. Da quanto scrive dalla Francia l'affidabile RMC Sport, ripreso poi da altri organi di stampa, il campione francese è stato completamente reintegrato a seguito di alcuni colloqui positivi avuti con la dirigenza, che aveva escluso la propria stella da tutte le attività della prima squadra a seguito della guerra per il rinnovo di contratto. Mbappé, che ha già un'intesa col Real Madrid per la prossima stagione, aveva infatti annunciato di non voler prolungare l'accordo che lo lega alla squadra di Parigi fino al termine di questa stagione, minacciando di fatto di andare via a parametro zero. Da lì la reazione di Al-Khelaifi e la decisione di escludere il giocatore dagli allenamenti con la prima squadra e dalle partite ufficiali e non, come dimostra la sua presenza in tribuna durante la prima sfida di campionato, pareggiata 0-0 contro il Lorient.