In settimana la firma

L’accordo tra il Napoli e Osimhen ha messo d’accordo tutti. De Laurentiis è soddisfatto per aver trattenuto il giocatore almeno per un altro anno e ha riscontrato grande disponibilità nel nigeriano e nel suo agente, che hanno sempre lavorato in maniera costruttiva per trovare l’intesa senza spingere per un addio al Napoli, nonostante le tante richieste. Adesso, appunto, manca solo la firma che arriverà in settimana, anche se non è ancora stato stabilito il giorno preciso.