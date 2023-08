Firma in giornata per l'esterno brasiliano che arriva dal Monza in prestito con obbligo di riscatto a 13 milioni più bonus. Galliani applaude i nerazzurri: "Carlos Augusto è uno degli esterni più forti in Europa, ha scelto l'Inter perché gioca la Champions"

Un nuovo brasiliano per l’Inter. Per sostituire il partente Robin Gosens, passato all’Union Berlino per 15 milioni di euro bonus compresi, i nerazzurri hanno scelto Carlos Augusto. Affare con il Monza definito nei giorni scorsi sulla base di un prestito con obbligo di riscatto fissato a 13 milioni di euro più bonus. L’esterno sinistro brasiliano ha svolto le visite mediche in mattinata e nelle prossime ore firmerà il contratto con l'Inter. Carlos Augusto non dovrà presentarsi al Coni per l’idoneità sportiva, in quanto l’ha già ottenuta prima dell’inizio della nuova stagione con il Monza.