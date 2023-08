I nerazzurri sono pessimisti sul buon esito dell'operazione che dovrebbe portare il centrocampista a Milano, mercoledì è attesa la risposta definitiva. L'Inter, che è molto infastidita dal comportamento dell'entourage del ragazzo, è seriamente propensa a terminare la trattativa qualora non dovessero essere accettate le condizioni pattuite

Le prossime ore saranno decisive per capire il futuro di Lazar Samardzic. L'entourage del centrocampista dell'Udinese, dopo aver raggiunto l'accordo con l'Inter, ha cambiato le carte in tavola aumentando le richieste economiche. Il giocatore, che era già arrivato a Milano, è dunque tornato a Udine. I nerazzurri sono sempre molto infastiditi dal comportamento dell'entourage del giocatore e ad oggi sono pessimisti sul buon esito dell'operazione: la decisione definitiva è attesa per la giornata di mercoledì.