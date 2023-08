Il colombiano, non più ai primi posti delle gerarchie di Gasperini, è l'ultima idea per l'attacco del Monza che potrebbe affondare il colpo in caso di cessione di Petagna, che piace a Bologna e Cagliari

Non più al centro del progetto Atalanta, ma con un futuro che potrebbe essere ancora in Italia, sempre in Serie A. Perché su Luis Muriel – cercato dalla Roma e dai tedeschi dell’Eintracht Francoforte nei giorni scorsi – c’è adesso l’interesse del Monza, che pensa a lui in caso di cessione di Petagna (che piace a Bologna e Cagliari che hanno effettuato dei sondaggi ma non ancora approfonditi). Il colombiano infatti è l’ultima idea del club biancorosso, che nei prossimi giorni potrebbe decidere di affondare.