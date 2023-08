Il centrocampista polacco ha comunicato all'Al-Ahli che non accetterà l'offerta e rimarrà a Napoli: ora si discuterà con il Napoli del rinnovo del contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2024. Giornata importante per Gabri Veiga: mercoledì gli azzurri dovrebbero inviare la proposta definitiva al Celta Vigo per lo spagnolo

Piotr Zielinski continuerà a vestire la maglia del Napoli. Il centrocampista polacco ha preso la decisione definitiva e ha detto "no" alla proposta dell'Al-Ahli: anche per motivi familiari, con la moglie che ha spinto molto per una sua permanenza, il calciatore ha deciso di non trasferirsi in Arabia Saudita. Ora, dunque, si continuerà a discutere del rinnovo del contratto in scadenza nel 2024.