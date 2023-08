Calciomercato

Gosens torna in Germania: ufficiale all'Union Berlino. Anche Neymar vola in Arabia Saudita: l'attaccante brasiliano ha raggiunto l'accordo con l'Al-Hilal, contratto biennale da 160 milioni. Giocherà con Milinkovic e Koulibaly. Cesare Casadei è del Leicester: arriva in prestito dal Chelsea. Ecco tutti i principali movimenti all'estero CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE LIVE