La squadra nerazzurra ha fatto una proposta allo Spezia per convincere il club di B a lasciar partire il classe 2000. La giornata di venerdì potrebbe essere quella decisiva per la chiusura dell'affare

Offerta per Holm: la cifra

Questa l'offerta dell'Atalanta allo Spezia: il club bergamasco ha formulata la proposta di un prestito oneroso a 2 milioni e 8 di riscatto. Ultima stagione di A caratterizzata da un lungo infortunio, tanto che l'ultimo match risale allo scorso febbraio. Poi un problema fisico alla vigilia della sfida di campionato contro la Juventus, l’operazione per via di una lesione dei tessuti molli nella regione inguinale e stagione finita in largo anticipo. La fascia destra, da terzino puro o da esterno di centrocampo, è casa sua. Meno utilizzato a sinistra dove comunque può dare il suo contributo in caso di emergenza o di necessità. E- all’occorrenza può anche essere utile un tridente offensivo. Sulla destra, naturalmente.