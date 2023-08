I rossoneri sono sempre più decisi ad acquistare Marco Pellegrino, difensore classe 2002 dell’Atletico Platense. Come già emerso nelle scorse pre le quotazioni del centrale argentino erano in risalita ma adesso ci potrebbe essere l’affondo decisivo: il presidente dell’Atletico Platense è in arrivo a Milano per incontrare i rossoneri e provare trovare l’accordo. La richiesta per il cartellino è di 5 milioni di euro.