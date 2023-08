I numeri di Ruslan Malinovskyi

Trequartista ucraino classe 1993, Malinovskyi nel gennaio 2023 si è trasferito dall'Atalanta al Marsiglia in prestito con obbligo di riscatto. Con l'OM ha saltato solamente una partita per poi essere sempre impiegato: 20 presenze in Ligue 1 e 3 in Coupe de France, con 2 gol e 1 assist a referto. Per il Genoa si tratterebbe di un rinforzo con grande esperienza in Serie A: infatti nel nostro campionato ha realizzato 23 gol e 24 assist in 115 presenze.