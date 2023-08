Soffermandosi sugli aspetti tecnici, Natan analizza poi il campionato italiano: “È molto forte tecnicamente e so che qui si gioca molto bene partendo dalla difesa. Anche in Brasile il pressing difensivo sta migliorando ma so che qui la pressione è molto più alta e sono convinto che mi adatterò bene e velocemente a questo. Parto qui con velocità, grinta e buona tecnica e faccio riferimento a un mio simbolo come Thiago Silva". A proposito della sua posizione in campo, il centrale brasiliano è disposto a giocare anche a sinistra: " Se serve all'occorrenza, ci sono per la fascia sinistra, ma amo giocare centrale ”. Il giocatore, che sta studiando l’italiano per comunicare meglio, soprattutto con il nuovo allenatore Rudi Garcia, individua gli aspetti su cui vuole migliorare: “L'anno scorso non ho segnato tanto di testa, ma ci ho lavorato molto e spero che quest'anno andrà meglio. Ora sono pronto a prepararmi, qui mi piace la passione dei tifosi, sono carico ed emozionato per fare l'esordio al Maradona con la maglia del Napoli ".

Cajuste: "Sono contento di giocare nel centrocampo del Napoli"

Cajuste, centrocampista di ruolo, spiega come possa interpretare diverse posizioni del centrocampo, da interno o centrale, mettendosi a disposizione della squadra: “Dipende da quello che il tecnico vuole da me, io so di voler lavorare sempre in fase difensiva e in fase offensiva”. Il neoacquisto racconta poi come si è avvicinato al calcio quando era ancora bambino: “Ho cominciato a giocare al calcio in Cina quando avevo sei anni. La mia famiglia si spostò lì e a me interessava il basket, ma poi trovai che in Cina il calcio lo amavano e mi misi a giocarlo con loro”. Nonostante abbia mosso i suoi primi passi nel panorama cinese, i modelli a cui si ispira provengono dal calcio europeo, “da Axel Witsel a Dembele, da Iniesta a Pirlo”. Conclude con parole al miele per il Napoli: “Qui a Napoli sono stato molto colpito dalla squadra sin dal primo allenamento, ho visto anche le partite dello scorso anno in Campionato e in Champions League, ho visto un Napoli che mi ha sempre colpito e per questo è molto eccitante per me ora starci in centrocampo".