Il portiere polacco commenta i numerosi trasferimenti verso l’Arabia dicendo che preferisce le sfide che la Juventus gli può ancora regalare ai soldi che può guadagnare militando nel campionato arabo. Ha le idee chiare riguardo al suo futuro: vuole ritirarsi quando è ancora al top, non giocare fino a 40 anni

Arabia, Juventus e ritiro: sono questi gli argomenti che Wojciech Szczesny ha affrontato in un’intervista rilasciata all’emittente polacca TVP Sport. Il portiere bianconero commenta così le decisioni di numerosi suoi colleghi di trasferirsi in Arabia Saudita durante questa sessione di mercato: “So che alcuni giocatori sono andati lì e non ne sono sorpreso. Capisco che qualcuno possa prendere una decisione del genere per guadagnare di più, però credo che valga la pensa avere priorità diverse dalla ricerca di denaro”. Su una possibile chiamata dall’Arabia, afferma: “Ho già guadagnato un sacco di soldi nella mia vita. Preferisco le sfide divertenti e difendere la porta della Juventus è la sfida più bella che possa avere”. Rassicura poi i tifosi bianconeri: “So che sono e sarò un giocatore della Juventus; sono legato a questo club, che mi vuole per difendere la porta della Juventus. Finché la Juventus mi vorrà, rimarrò qui”.



"La Juventus ha la motivazione giusta per raggiungere grandi obiettivi" Il polacco parla poi della prossima stagione durante la quale la Juventus non giocherà nessuna coppa europea, in quanto esclusa dalla Conference League, partecipazione conquistata durante la passata stagione. "Non ho molto da dire; ora ci sarà più tempo per allenarsi adeguatamente e, per la prima volta nella mia carriera, ci sarà un po' più di riposo. Dobbiamo abituarci e lavorare il più possibile per raggiungere il successo nelle competizioni in cui possiamo giocare. Questo club è così abituato a vincere che il giorno dopo aver vinto un campionato avevi voglia di vincerne un altro. C'è frustrazione per il fatto che non abbiamo avuto successo ultimamente, ma c'è anche la motivazione per tornare a lottare per il titolo e per tornare a giocare le coppe europee".