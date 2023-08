L'esterno si allena per scelta con i giocatori ai margini: non giocherà contro l'Atalanta in campionato perché aspetta la Juventus che però non ha ancora presentato un'offerta ufficiale, nonostante la deadline dei neroverdi per cedere Berardi scadesse oggi. Tra i club c'è distanza anche su cifre e formula

Domenico Berardi ai margini del Sassuolo per scelta personale. Il numero 10 neroverde infatti si sta allenando per sua volontà con gli altri calciatori che non rientrano nel progetto tecnico del club. Segnale di come la situazione legata al suo futuro al momento è molto delicata, forse come mai prima. Berardi non giocherà contro l’Atalanta nel match d’esordio in campionato in programma domenica e probabilmente salterà anche le prossime due partite di Serie A, quelle che di disputano a trattative ancora aperte. Un muro contro muro con il club, insomma. Motivo presto spiegato: Berardi aspetta una mossa ufficiale da parte della Juventus, club con cui ha già un accordo, che però non è mai arrivata, nonostante la deadline del Sassuolo scadesse proprio oggi. Al momento dunque i neroverdi lo hanno tolto dal mercato, nonostante - con le trattative ancora aperte - la decisione può non essere definitiva.