L' Inter continua a lavorare per portare a Milano Benjamin Pavard . Nella giornata di venerdì c'è stato un nuovo contatto tra i nerazzurri e il Bayern Monaco , con le parti che si sono avvicinate . Attualmente ballano 5 milioni di differenza , con i bavaresi che ne chiedono 30 più bonus e il club d Zhang che ne ha offerti 25 più bonus . C'è ancora da lavorare, ma la fiducia aumenta sia per la volontà del giocatore che per i buoni rapporti tra i due club .

Pavard in panchina contro il Werder Brema

Intanto Tuchel ha deciso di non schierare Pavard nella prima giornata di Bundesliga in casa del Werder Brema. Il difensore centrale francese, infatti, siede in panchina. Al Bayern dall'estate 2019, il campione del mondo 2018 ha alzato 10 trofei con il club tedesco, con il quale è sceso in campo in 163 occasioni realizzando 12 gol e altrettanti assist.