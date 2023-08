I 9 senza il 9 nella storia dell'Inter

Centravanti veri, sulla carta dei 9 "puri", che però non hanno potuto vestire la "loro" maglia perché già occupata. E allora si sono inventati una soluzione. L'ultimo nella storia dell'Inter sarà Arnautovic, che ripiegherà sull'8 che, in nerazzurro, fu già di Ibra. Non è l'unica curiosità che lega i due...

di Vanni Spinella