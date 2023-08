Primo e secondo. Osimhen presenta il suo menù ricco di reti e ricomincia la stagione a suon di gol, esattamente come aveva chiuso quella precedente che lo aveva consacrato come capocannoniere: "Era importante iniziare bene - ha detto il nigeriano a Dazn al termine del 3-1 sul Frosinone -, complimenti ai miei compagni e anche all'avversario perché non è stata una partita facile. Sono molto felice per questa vittoria e per la doppietta".