Il club neopromosso in A, dopo la sconfitta alla prima giornata contro il Napoli, ha un nuovo attaccante: si tratta di Walid Cheddira, prelevato in prestito fino al termine della stagione proprio dagli azzurri

Un comunicato del Napoli ha ufficializzato la firma con gli azzurri del centravanti, con lo stesso ex Bari che pochi minuti dopo è diventato a tutti gli effetti un nuovo calciatore del Frosinone : "Il Frosinone Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con la Società Sportiva Calcio Napoli per l’acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore Walid Cheddira . L’attaccante classe 1998 arriva a titolo temporaneo e vestirà la maglia giallazzurra fino al 30 giugno 2024 ".

Cheddira, che numeri al Bari

Autentico trascinatore del Bari nell'ultima stagione in B e una A sfiorata a pochi secondi dalla fine dell'ultimo atto contro il Cagliari. Due campionati in maglia pugliese: nell'ultima annata, 17 reti messe a segno in B e 5 in Coppa Italia. Gol che gli sono valsi il titolo di vice capocannoniere della competizione, alle spalle solo di Lautaro Martinez.