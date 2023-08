L'attaccante ex Napoli sembra essere destinato a lasciare il Monza: su di lui Cagliari e Genoa, con i sardi in vantaggio rispetto alla squadra di Gilardino. In Brianza, con l'uscita di Petagna, potrebbe andare Muriel dall'Atalanta

Un attaccante per completare il reparto offensivo di Cagliari e Monza. Le ultime settimane di calciomercato, vedono i due club andare a caccia di un centravanti: per i sardi, come confermato anche da Ranieri in conferenza stampa alla vigilia dell'esordio in campionato, l'attaccante arriverà: Petagna il profilo valutato. Il Monza, in attesa di accogliere Colombo se la trattativa con il Milan andrà a buon fine, pensa a Muriel per sostituire l'ex Napoli e Spal.