Sempre vivo l'interesse dei bianconeri per l'esterno destro dello Spezia (non impiegato nella prima di Serie B), obiettivo a inizio mercato: sullo svedese classe 2000 c'è da tempo l'Atalanta che però non ha ancora chiuso l'operazione

La Juventus ci ha pensato in maniera concreta a inizio mercato senza però mai affondare con decisione, scenario che adesso potrebbe invece essere mutato. I bianconeri, infatti, hanno riacceso l’interesse per Emil Holm, esterno destro classe 2000 di proprietà dello Spezia (Serie B). Sullo svedese da giorni c’è in pole l’Atalanta (prima ancora è stato vicino al Sassuolo), ma il club bergamasco non ha ancora chiuso l’operazione. Ecco perché la Juventus potrebbe decidere di affondare nel caso di cessione, in prestito per fargli avere maggiore minutaggio, di Iling-Junior o Soulé.